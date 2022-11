Michael Bisping le da a Jan Blachowicz la ventaja sobre Magomed Ankalaev en los pies. Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) se enfrenta a Ankalaev (17-1 MMA, 9-1 UFC) por el título vacante de peso semicompleto en el evento estelar de UFC 282 el 10 de diciembre en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Ankalaev tiene 10 nocauts en su currículum, incluidas las detenciones de Ion Cutelaba y Anthony Smith. Pero al enfrentarse al “legendario poder polaco” de Blachowicz, Bisping ve el camino de Ankalaev hacia la victoria sobre el terreno.

“Me siento como Jan Blachowicz, si puede detener el derribo, la pelea estará a su favor, pero será difícil. Magomed, es un daguestaní. Es un maestro del deporte del sambo. De todos modos, los derribos serán absolutamente clave. No quiere decir que Magomed no pueda golpear, pero Blachowicz es muy bueno con los pies. Él tiene el poder más grande».

“Todo se reduce a si Blachowicz puede o no mantenerse en pie. Si puede, puedo ver una victoria por nocaut para Jan Blachowicz, o Magomed lo derribará, intentará superarlo en la lucha libre».

Según la casa de apuestas DraftKings , Ankalaev es un favorito de apuestas de -240. Blachowicz perdió su título de peso semicompleto ante Glover Teixeira en UFC 267 cuando fue dominado en el suelo y se sometió, pero desde entonces se recuperó con una victoria por nocaut técnico sobre Aleksandar Rakic.

La pelea de Blachowicz con Ankalaev originalmente fue un evento coestelar sin título. Pero después de que el campeón de peso semicompleto Jiri Prochazka dejara vacante su cinturón antes de su revancha por la pelea por el título contra Teixeira debido a una grave lesión en el hombro, la promoción optó por hacer su pelea por el cinturón vacante.

Teixeira estaba destinado a mantener su lugar en la pelea por el título, pero pidió más tiempo para prepararse para Ankalaev. Con UFC insistiendo en una pelea por el título para su última cartelera de pago por evento del año, Teixeira no cumplió su deseo, pero ahora está mirando al ganador de Blachowicz vs. Ankalaev.