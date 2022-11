En los últimos días hemos estado hablando del retorno de Brian Kendrick a WWE como productor de la lucha de Ronda Rousey con Shotzi por el Campeonato Femenil SmackDown en Survivor Series WarGames. Pero realmente no había habido demasiada información. Ayer nos enterábamos de que mucha gente dentro de la compañía no esperaba que volviera el veterano luchador: «Lo único que escuchamos fue que fue una sorpresa para la mayoría de las personas, incluidos aquellos en NXT que lo conocen, que él haya regresado».

► Ronda Rousey quiso a Brian Kendrick en WarGames

En cambio, ahora sabemos que fue Ronda Rousey la que quiso de vuelta Brian Kendrick, según confirma nuestro compañero Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio. No es una gran sorpresa porque ambos tienen una buena relación y él fue una de las personas que ayudó a la «Rowdy» a prepararse para una carrera en la lucha libre profesional. Por otro lado, todavía queda la duda de que Kendrick va a continuar trabajando en WWE o fue un retorno ocasional. Entendemos que será la segunda opción pero esto todavía no está confirmado.

“Lo que sucedió fue que Brian Kendrick era el entrenador de lucha libre original de Ronda Rousey, y ella sugirió, pidió, que lo trajeran para su combate con Shotzi. Así que estuvo el sábado y no fue una contratación.

«Podrías decir que fue una prueba, no diría que no fue una prueba, pero en realidad no fue como una prueba normal. Fue más Ronda Rousey le pidió que la ayudara.

«Jason Jordan también lo produjo, pero ella pidió que trajeran a Brian, así que lo trajeron”.

¿Qué os parece que Ronda Rousey quisiera a Brian Kendrick de vuelta?