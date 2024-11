Mercedes Moné aborda las críticas que recibe online

La estrella de AEW Mercedes Moné es una de las luchadoras más criticadas en redes sociales del mundo. Como criticar es gratis, al igual que publicar cosas en Twitter y otras plataformas, no faltan quienes siempre tienen algo negativo que decir. Y teniendo uno de los nombres más famosos de la lucha libre, es comprensible que ella esté habitualmente en el punto de mira. También por su controvertida salida de WWE. La verdad es que los llamados haters no necesitan ningún argumento. De hecho, no lo tienen nunca.

► Las críticas online

Dicho esto, ¿cómo convive Moné con esa reacciones? Así lo explica en una reciente entrevista en The Takedown:

«Ya nada me afecta en absoluto (risas). Aprendí hace mucho tiempo a no dejar que las palabras me afecten, porque antes el internet me afectaba muchísimo. Hasta las cosas más pequeñas… me arruinaban todo el día». Mercedes señala que, con el tiempo, aprendió a no dejar que los comentarios le afectaran. Explica que no hay forma de saber quién está al otro lado del teclado o si es un bot, y que, de cualquier manera, no le importa. «No tenemos idea de quién está al otro lado del teclado. No sé si son bots. No sé si es alguien que se parece a ti. No sé si es una bruja o una rata o quien sea, pero al final del día, no me importa lo que tengas que decir sobre mí». También menciona que, ya sea que la amen o la odien, el simple hecho de que hablen de ella es «la mejor sensación del mundo».

► AEW Full Gear

Mañana 23 de noviembre, Mercedes va a defender el Campeonato TBS en Full Gear.