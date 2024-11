En el previo que hoy hemos publicado sobre Full Gear 2024, un servidor obvió, ya desgraciadamente por ser habitual, la escasez de luchas femeniles dentro de su cartel. Aunque hacía bastante tiempo que un gran evento de AEW sólo presentaba una, la que disputarán Mercedes Moné y Kris Statlander.

Y a 24 horas de celebrarse la cita, cuando parece completado su menú, Fightful ha reportado en las últimas horas que AEW tiene planes de al menos añadir un combate más, y que este estaría protagonizado por mujeres. Concretamente, Deonna Purrazzo en duelo con Anna Jay, pues la ex-TNA nació en Livingston (New Jersey, EEUU), apenas a 20 kilómetros de Newark, ciudad del mismo estado donde tendrá lugar Full Gear 2024.

Purrazzo, no obstante, lleva fuera de los rings desde el episodio de Collision del pasado 6 de septiembre, sin reportarse una lesión como motivo. Mientras, Jay sí ha visto acción recientemente, en una lucha titular contra Mariah May durante el último capítulo de Collision.

Les recuerdo todo lo anunciado hasta ahora para AEW Full Gear 2024, a celebrarse mañana desde el Prudential Center de Newark. Y les recuerdo igualmente que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura en directo.

