¿Rikishi busca sustituir a Paul Heyman en The Bloodline?

Paul Heyman lleva meses lejos de la programación de WWE –«Main Event» Jey Uso hablaba de él recientemente y eso podría tomarse como un indicativo de que regresará más pronto que tarde pero realmente nada se sabe al respecto- y Rikishi no ve con malos ojos ser el nuevo «Wiseman» de The OG Bloodline.

► Rikishi, ¿el nuevo «Wiseman»?

«[Risas] ¿Podrían, por favor, dejar de intentar meterme ahí de nuevo? Me estoy divirtiendo haciendo el podcast, disfrutando esta segunda etapa de la vida, pudiendo estar en casa y entrenar en Knox Pro, formando a las nuevas generaciones en este juego. Pero en este negocio, nunca digas nunca. Cada vez que voy a las firmas de autógrafos, es lo primero que los fans siempre me preguntan: ‘¿Cuándo vas a volver? Queremos que regreses.’ Y yo solo digo, hombre, no lo sé. Supongo que si lo escucho lo suficiente… ya veremos».

La verdad es que el veterano samoano lleva tiempo dando muestras de que le gustaría participar en la historia de su familia en WWE. Parece que la compañía no tiene intención de involucrarlo pero quién sabe lo que puede pasar. Aún está por completarse el equipo de The OG Bloodline para Survivor Series: WarGames.

► La idea de Rikishi

Y hablando del evento premium, anteriormente, el miembro del Salón de la Fama hablaba así de la lucha:

«No veo un final hasta que sea algún tipo de gran lucha especial, como un Hell in a Cell, tal vez tres jaulas, tres rings, algo que les dé algo que la gente nunca haya visto antes. Eso es lo que es The Bloodline, porque eso es lo que están haciendo: le están dando a los fanáticos de la lucha algo que nunca han visto entre ellos, y los fanáticos están muy involucrados con The Bloodline. Así que subamos el nivel. ¿Por qué no inventamos un tipo de evento de pago por ver para que The Bloodline tenga su propio tipo de lucha exclusiva, como Hell in a Cell? Pongamos tres rings juntos. Construyamos un tipo de domo especial para tres rings, y luego piensa en todo el talento que tienes ahí».

