«No, no realmente. Consideré que fue un gran espectáculo el sábado por la noche y no tengo ningún comentario adicional al respecto, pero me complace que la gente siga muy interesada en nuestros luchadores y en lo que ocurre después de los eventos de lucha. Creo que trataremos de ofrecer un par de excelentes espectáculos esta semana, pero ciertamente ha habido mucho interés en lo que sucede en AEW tanto dentro como fuera del ring». Esto dijo Tony Khan sobre la polémica en torno a CM Punk y los luchadores que fueron enviados a casa desde Collision.

► Preocupación en AEW

Es comprensible que públicamente el presidente de AEW no quiera decir nada que pudiera añadir más leña al fuego, pero internamente parece que está lidiando nuevamente con un problema relativo al Best in the World. Es verdad que hasta ahora si bien es información que ha habido All Elites que llegaron al programa para trabajar y les comunicaron que no iban a hacerlo, que esto tuviera relación con él es solo una hipótesis. No obstante, vamos ahora con lo que nos proporciona Dave Meltzer en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio.

«No solo una, sino que en los últimos dos días he tenido dos personas que básicamente dijeron, nombres que nadie mencionaría en esta discusión, que esta cosa va a ser una explosión gigante, va a ser terrible para la empresa a menos que se corte de raíz en este momento y cuando ocurra, ya sabes, puedes ver que está sucediendo y todo eso».

El Editor en Jefe del WON no menciona a Punk, por lo que quizá sería prudente dejarlo fuera de la ecuación, o no, pero algo está pasando, otra vez, en AEW. Y como vemos es algo bastante peligroso que podría afectar muy negativamente a la compañía. Continuaremos informando en SUPERLUCHAS cuando tengamos novedades.