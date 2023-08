Bryan Danielson es tan fundamental para la carrera de Nigel McGuinness como este lo es para la suya. Como rivales y como amigos han dejado huella en la lucha libre profesional. Siempre hubo una disputa sobre cual de los dos era mejor pero mientras hablaba recientemente en Tempest of WrestleTalk el nativo de Londres, Inglaterra -el domingo estuvo en All In 2023, al contrario que The American Dragon– señala al de Aberdeen, Washington, como el mejor luchador de su generación.

14 years ago today, Ring of Honor's 2nd "Rising Above" was taped for future airing with Nigel McGuinness defending the ROH World title at this event for the 2nd time against long-time rival Bryan Danielson. This would be the last time they fought over the ROH title. pic.twitter.com/UHJ4GGSSbB

— James Bullock (@fasjab) November 22, 2022