Hikaru Shida quiere a más luchadoras Joshi en AEW

Con tantas críticas que está habiendo últimamente en torno a la división femenil de AEW, ¿no sería una magnífica idea que se sumaran a ella más luchadoras Joshi? Tampoco la idea que proponía recientemente Saraya, la nueva Campeona Mundial, de tener más combates estelares, así como enfrentamientos de escaleras o dentro de jaulas. Pero continuemos con la primera propuesta para hacernos eco de las declaraciones de Hikaru Shida en Tempest of WrestleTalk.

Pro wrestling always make my dreams come true ✨#AEW #AEWAllIn pic.twitter.com/uJy6qFg24n

— HIKARU SHIDA 志田 光 (@shidahikaru) August 28, 2023