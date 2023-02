McGregor se burla de la predicción de ‘Mystic Mike’

Conor McGregor no se está tomando muy en serio las predicciones de Michael Chandler.

Los dos parecen tener respeto el uno por el otro, pero los aficionados ya están empezando a tener la impresión de que habrá algunas bromas cuando se enfrenten en The Ultimate Fighter.

Un vistazo de esto se vio recientemente, cuando Chandler estaba hablando con ESPN recientemente. Aquí, dio su predicción de cómo se desarrollará la pelea de McGregor, prometiendo poner una fuerte presión de grappling en el ex campeón de dos divisiones de UFC.

“McGregor va a sentir mi presencia desde el principio de la pelea y luego desde allí donde la pelea nos lleve. Si quiero levantarlo y ponerlo en el suelo, puedo levantarlo y ponerlo en el suelo y darle una paliza y conseguir una sumisión de esa manera. Creo que acabaré con Conor en el segundo asalto. Esa es mi opinión ‘Mystic Mike’ sobre esto, más adelante este año, cuando sea”, dijo Chandler.

Parece que Conor McGregor no está particularmente preocupado por esta predicción, ya que no tardó en enterarse de estos comentarios. En lugar de responder con su propia predicción, simplemente respondió con un emoji de risa, pasando por alto los comentarios del ex campeón de Bellator y su intento de replicar los viejos días de “Mystic Mac” del irlandés.

Es casi seguro que esto es sólo el comienzo de las travesuras que los aficionados pueden esperar durante la preparación entre Conor McGregor y Michael Chandler. Será interesante ver qué tipo de dinámica tienen cuando compartan el centro de atención de la telerrealidad.