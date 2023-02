Alexander Volkanovski elogia a Arnold Allen

Mientras Alexander Volkanovski sube al peso ligero, está animando a algunos de sus compañeros de peso pluma para que se levanten en su ausencia, uno en particular.

Un hombre que ha estado dominando la división de peso pluma recientemente, pero que quedó fuera de la conversación por el título interino, es Arnold Allen. El campeón cree que Allen es un hombre a tener en cuenta en la división de peso pluma y está apoyando su éxito.

“100%. Es un gran luchador. También es un gran ser humano, así que le tengo mucho respeto. Yo también quiero que le vaya bien. Y él está ahí, ¿verdad? Esa es la cosa, que había los chicos que están luchando por el interino ahora, había tres de ellos, y él es (Allen) uno de ellos. Alguien se lo iba a perder. Alguien que se lo merecía“, dijo en el podcast Believe You Me.

“Lo tenía justo ahí con los otros dos, así que definitivamente está ahí. Y, de nuevo, él es el que al menos intenta salir ahí fuera y ganárselo. Es el tipo de persona que tiene la actitud de ‘ganárselo, no dárselo’. Eso me encanta. Sigue haciendo lo que haces… Definitivamente le veré en el futuro“.

Volkanovski planea regresar al peso pluma una vez que su ascenso al peso ligero sea exitoso. Se enfrentará al ganador del cinturón interino a continuación, pero tal vez, como mencionó, Allen no esté muy lejos. Allen está en una racha ganadora de 12 peleas y sus dos últimos combates fueron victorias TKO sobre Dan Hooker y Calvin Kattar.