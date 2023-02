McGregor niega influir en elenco TUF 31

Conor McGregor ya tiene a todos hablando de The Ultimate Fighter 31 incluso antes de que comience la temporada.

El viernes, el gerente Daniel Rubenstein se dirigió a Twitter para abordar una lista de peleadores que se rumorea que competirán en la próxima temporada de TUF (la lista real del elenco aún no se ha publicado), presentando la acusación de que McGregor usó su influencia para tener tres peleadores eliminados de la lista de reparto a favor de los asociados de McGregor. McGregor está listo para servir como entrenador en la temporada junto al contendiente de peso ligero Michael Chandler .

Ken Cross, Mitch Ramirez and Brandon Jenkins all got pulled off to make room for 3 of Conor’s guy to be on the show.

— Daniel Rubenstein (@dannyrube) February 17, 2023