Edge y Beth Phoenix vencieron a Finn Bálor y Rhea Ripley en Elimination Chamber 2023 mientras que Austin Theory retuvo el Campeonato de Estados Unidos en la Cámara de la Eliminación. Ni el miembro del Salón de la Fama ni el Campeón de Estados Unidos perdieron el tiempo. Durante la conferencia de prensa después del Evento Premium, el joven luchador desafió al veterano a un combate por el título mañana en Raw y este aceptó.

BREAKING: @EdgeRatedR has answered @_Theory1's #USTitle Open Challenge for this Monday on #WWERaw!

What will the champ have to say now?! 👀 pic.twitter.com/PXemZvTSQW

— WWE (@WWE) February 19, 2023