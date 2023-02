Johnson enumera que debe hacer Makhachev en revancha con Volkanovski

La leyenda del peso mosca de UFC y actual campeón del Campeonato ONE, Demetrious Johnson, ha esbozado los cambios que cree que Islam Makhachev necesitaría hacer en una revancha con Alexander Volkanovski .

En lo que sin duda estará en la conversación de las mejores peleas del año a fines de 2023, Makhachev y Volkanovski lucharon durante cinco asaltos el pasado fin de semana en Perth, Australia , con el oro de peso ligero de Daguestán en juego.

Jugando aguafiestas para la multitud local dentro del RAC Arena, Makhachev defendió con éxito el título por decisión unánime , poniendo fin a las aspiraciones de campeonato de dos divisiones de Volkanovski por el momento.

Durante una interacción reciente con su ex oponente Henry Cejudo en el gimnasio Fight Ready de Arizona, cuyas imágenes se subieron al canal de YouTube del ex campeón-campeón, el gran peso mosca de todos los tiempos Demetrious Johnson evaluó al histórico titular del sábado pasado.

“Mighty Mouse” analizó las actuaciones respectivas de la pareja y señaló lo que Makhachev podría haber mejorado a pesar de que finalmente salió victorioso.

Para Johnson, el campeón defensor no aprovechó al máximo su longitud y su tendencia a evitar precipitarse al alcance durante los intercambios de golpes, algo que el campeón de ONE identificó como una alteración clave que Makhachev tendría que hacer antes de una posible revancha con Volkanovski.

“Me sorprendió que no pinchara más. Con él teniendo una ventaja de rango, empuja más, como patadas frontales, patadas altas, patadas bajas. Para un peleador más bajo, obligarlo a decir, ‘Tengo que cruzar’. Eso es algo que me sorprendió que no hiciera. Usa más el jab, más el teep. Solo porque es más largo, esencialmente.

“Islam es tan bueno en quedarse aquí (en una postura convencional a cierta distancia). Él nunca romperá esta posición de inicio... Él nunca dirá, boom, boom (se precipita hacia el rango). Es demasiado lineal. Siempre está aquí (a distancia). Es muy bueno porque está protegido”, continuó Johnson. “(Pero) creo que debe centrarse más en usar el alcance, empujar más, lanzar cosas altas, empujar más; para hacer que quiera cebo. Eso es lo más importante que creo que necesita hacer”.

Si bien los enfrentamientos de campeón contra campeón son una rareza, parecería ser la base para una revancha en este caso si el UFC decide moverse en esa dirección.

Además de los fanáticos que asistieron a UFC 284 y un número que miraba desde otros lugares anotando el cabeza de cartel a favor de Volkanovski, el propio australiano cree que hizo lo suficiente para ganar tres de las cinco rondas .