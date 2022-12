Conor McGregor no piensa mucho en la última aventura de su amigo Dillon Danis. Se espera que Danis haga su esperado regreso a los deportes de combate el 14 de enero con un debut en el boxeo contra la personalidad de Internet KSI.

Un ex prospecto de BJJ y peleador ocasional de Bellator, Danis ha estado fuera de acción desde 2019 debido a una variedad de lesiones y circunstancias fuera de la jaula, y aunque afirmó esta semana en The MMA Hour que está «ganando más dinero que cualquier tipo en MMA en este momento” para su combate de boxeo contra KSI, eso no significa que todos en la órbita de Danis estén convencidos de lo que está intentando el joven de 29 años.

McGregor intervino el jueves en Twitter con palabras de apoyo a Danis en respuesta a un fanático que preguntó sobre la última entrevista de Danis. Pero después de que KSI interviniera en la conversación prometiendo «causar un daño grave a su hijo», el ex campeón de dos divisiones de UFC respondió llamando a KSI vs. Danis una «hamburguesa sin nada» y descartando por completo cualquier cosa interesante.

Brother you’re a friendly little nerd I don’t care. He should be back doing mma if he is doing this little nothing burger match with you. I couldn’t care less about this genre of boxing, I am sorry. Have a good one. https://t.co/4qNs85OmGd

