Geoff Neal cree que tiene la capacidad de superar a la estrella en ascenso de peso welter invicto y muy promocionada Shavkat Rakhmonov en UFC Fight Night 217 .

Después de darle a Vicente Luque su primera derrota por nocaut en su salida más reciente, Neal (15-4 MMA, 7-2 UFC) buscaba asegurar un enfrentamiento con uno de los tres mejores peleadores de la división. Su enfrentamiento deseado con Gilbert Burns no se materializó, y todo el tiempo Rakhmonov (16-0 MMA, 4-0 UFC) estaba llamando a Neal.

Neal accedió a la solicitud y, a pesar de la exageración en torno a Rakhmonov, «Handz of Steel» tiene mucha confianza para el choque del 14 de enero, que tendrá lugar en el UFC Apex en Las Vegas y se transmitirá por ESPN+.

“Realmente siento que es bueno en todas partes. No he visto nada espectacular de lo que hace. Mientras mi cardio esté allí y esté concentrado mentalmente, creo que me llevaré la victoria. Fácil.«

A pesar de tener solo cuatro peleas en el UFC, Rakhmonov ha atraído mucha atención de manera rápida. Terminó todas sus peleas con la organización, incluida una sumisión en el segundo round de Neil Magny en UFC en ESPN 38 en junio. Hay mucho entusiasmo en torno a su potencial, y UFC claramente está de acuerdo ya que Rakhmonov ya se ha agregado al videojuego «EA UFC 4».

Mientras tanto, Neal hizo su debut en UFC en febrero de 2018 y, a pesar de estar en el elenco durante casi cinco años, no se lo encuentra en ninguna parte del juego.

“En este punto, ni siquiera me pongas en el maldito juego. Estoy bien. ¿Vas a poner a Shavkat allí antes que yo? Es lo que es. Supongo que tiene algo que ver con tu popularidad. Ni siquiera quiero estar en el juego ahora. Estoy bien. Súper irrespetuoso. No me metas en el juego ahora. Una vez que tenga el cinturón alrededor de mi cintura, no me metas en el juego. Sólo déjame fuera.

En última instancia, Neal estará listo para dejar de lado sus frustraciones y actuar dentro del octágono. Sus últimas dos victorias sobre Luque y Santiago Ponzinibbio han estado entre las más notables, pero Neal también tiene victorias sobre Belal Muhammad y Mike Perry.

Neal cree que ha hecho el trabajo para ser visto como un contendiente legítimo, y tiene la intención de ponerse en la conversación por el título con una actuación de declaración contra Rakhmonov.

«Realmente siento que si supero esta pelea y lo derroto en el primer asalto, siento que estaré en la contienda por el título o tendré una pelea de contendientes o algo así. Realmente siento que me lo merezco en este momento. Estoy eliminando a los muchachos, eliminé a alguien con quien nadie más quiere pelear, así que siento que merecería una oportunidad por el título después de eso.