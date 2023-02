McGregor a Chandler: “Lo atravesaré”

Conor McGregor tiene la reputación de ser el mejor hablador de basura en los deportes de combate, pero no parece que su lengua afilada tenga mucho trabajo contra Michael Chandler, al menos no todavía, de todos modos.

A medida que comienza la filmación de la temporada 31 de The Ultimate Fighter en Las Vegas, el ex campeón de dos divisiones de UFC se prepara para entrenar junto a Chandler en el reality show antes de que se reúnan en el octágono a finales de este año.

Si bien McGregor es más que capaz de hacer las cosas personales, no tiene nada malo que decir sobre Chandler después de que pasaron un tiempo juntos mientras preparaban a sus equipos para la próxima temporada.

“Me gusta Michael, somos tipos. Yo posé con él ayer. No tengo ningún problema con él en absoluto. Creo que es un buen peleador. Entrenando contra él, me interesa ver su estilo de entrenamiento. Es más un tipo de atleta que un artista marcial técnico. Sé que tiene algunas habilidades en el departamento de lucha libre, y tiene algunas habilidades en general. Pero en cuanto a los detalles pequeños y más finos, me interesa ver.

“Estoy feliz donde estoy. Será interesante ir contra él [en el programa] antes de ir contra él [en la pelea]”.

Chandler ha estado pidiendo abiertamente la pelea contra McGregor desde su primera aparición en el UFC, y ahora, poco más de dos años después, está cumpliendo su deseo.

Ambos competidores llegan a la pelea luego de una derrota ante Dustin Poirier; McGregor se rompió la pierna de manera brutal contra “The Diamond” en UFC 264, mientras que Chandler sufrió una derrota por estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto ante Poirier en UFC 281.

De cara al enfrentamiento, McGregor considera que Chandler tiene una naturaleza “similar” a un oponente anterior, Chad Mendes , a quien derrotó para convertirse en campeón interino de peso pluma de UFC antes de entrenar a The Ultimate Fighter en la temporada 22 en 2015.

Una fuerte base de lucha combinada con poder de nocaut hace de Chandler un oponente peligroso, especialmente con su estilo de matar o ser asesinado. Dicho esto, McGregor parece estar completamente seguro de que desmantelará a Chandler como lo ha hecho con tantos oponentes anteriores.

“Creo que simplemente voy a atravesarlo. Creo que soy un poco demasiado astuto para él que cualquier otra persona con la que haya peleado. Un poco demasiado rápido y azotado. Creo que lo atravesaré“.

En este momento, McGregor vs. Chandler no tiene fecha ni lugar, aunque no se espera que la pelea se lleve a cabo hasta después de que The Ultimate Fighter termine de transmitirse en agosto. Tampoco se han decidido por un peso para su pelea. La superestrella irlandesa se rió cuando se planteó esa misma pregunta mientras filmaba el reality show.