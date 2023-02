Amosov intenta concentrarse en pelea por el título

Después de todo lo que ha visto, todo lo que ha experimentado, todo lo que ha sucedido y continúa sucediendo en su país devastado por la guerra, ¿Cómo es posible que Yaroslav Amosov se concentre en una pelea de MMA?

Esa es la tarea que enfrenta el campeón de peso welter de Bellator, quien unificará el título de las 170 libras cuando se enfrente al campeón interino Logan Storley en el evento principal de Bellator 291 televisado por Showtime el sábado en 3Arena. Es una revancha de una pelea de noviembre de 2020 que Amosov ganó por decisión dividida.

El regreso de Amosov a la jaula se produce después de pasar casi 10 meses sirviendo en el ejército de Ucrania . Cuando las fuerzas rusas invadieron su país en febrero pasado, casi un año después, Amosov puso su carrera en MMA en suspenso. Y, francamente, arriesgó su vida para defender a su país.

Durante una parte de su sesión del día de los medios con los reporteros el miércoles, Amosov reflexionó sobre su decisión y cómo afectó a su esposa.

“Ella está asustada. Ella entiende que tal vez no llame hoy, tal vez no mañana. No lo sabemos. Cuando comenzó la guerra, ella escuchó lo que pasó, porque el primer ataque fue cerca de mi ciudad. Escuchó cohetes, aviones disparando. Ella escuchó todo esto. … Por supuesto, ella está asustada. Toda la gente asustada”.

Ocho meses antes del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Amosov ganó el oro al vencer al entonces campeón Douglas Lima en una decisión unánime en Bellator 260. Amosov estaba programado para hacer su primera defensa del título contra Michael Page, pero las tensiones en casa impidieron le impidió concentrarse en el entrenamiento antes de que finalmente se retirara .

Mientras se prepara para su primera competencia en 19 meses, Amosov dijo que la lucha en casa, que ha resultado en la muerte de más de 7,000 civiles ucranianos , sirve como motivación, pero admite que su perspectiva es “un poco diferente”.

“La situación en Ucrania ahora es una motivación. A veces pienso que estoy entrenando, y creo que es un entrenamiento duro para mí, no muy bueno. Luego, después de pensar, sé por qué estoy peleando. Para (los soldados ucranianos), es difícil. Para mí, solo entrenar”.

“Ahora es un poco diferente, porque lo entiendo. Antes yo era solo un luchador, un deportista. La jaula era mi hogar. Ahora entiendo que es solo deporte. Es una gran motivación para mí, por supuesto. Entreno, entreno duro. Pero entiendo que no es el número 1.

“No. 1 es salvar a tu familia, ¿sabes? Tu gente. Es diferente.”