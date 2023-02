Rey Fénix enfrentará a Mike Bailey en Republic Of Lucha

Self High Five

Self High Five

Self High Five

Self High Five

Convertida ya en una Meca para cualquier seguidor que se precie, Republic Of Lucha es algo más que una tienda dedicada al arte del pancracio mexicano. Sobre la ciudad de South Pasadena (California), Penta el Zero M, Rey Fénix, Ari de Alba y Javier Robles quieren ofrecer también un espacio para shows. Y Republic Of Lucha ya ha producido tres.

El pasado marzo se produjo el inaugural, titulado Year One, que contó con debida cobertura vía FITE TV, plataforma que emitió también los dos siguientes. Sin embargo, Fénix tuvo que conformarse con ejercer allí de comentarista junto a Chavo Guerrero Jr., al encontrarse entonces lesionado. Su hermano Penta sí que compitió, estelarizando el evento en un mano a mano contra Johnny Caballero.

Justo tres meses después llegaría el segundo, Midsommar, y Penta y Caballero repitieron como estelaristas. Pero esta vez el “Zero Miedo” formó dupla con Fénix, para ir contra el ex-WWE y Daga. Cita de cartel más reducido, Thunder Rosa fue el otro nombre de AEW implicado.

Y ya en septiembre, Republic Of Lucha presentó Dolores, donde AEW estuvo más representada que nunca: Matt Sydal, Brian Cage y The Factory. Estos últimos cerraron la velada en un choque ante, ¿adivinan?, Penta y Fénix.

► Todos quieren a Mike Bailey

Habrán tenido que pasar siete meses para una nueva función de Republic Of Lucha, titulada simplemente IV. Pero la espera hasta el 30 de abril se antoja saldada cuando observamos el cartel, con combates nunca antes acaecidos.

ROL IV<br/>April 30th<br/><br/>All 1st Time-Ever matches by Lucha Bros<br/>🔥 https://twitter.com/ReyFenixMx?ref_src=twsrc%5Etfw