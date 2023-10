Matt Taven se reivindica: «Mira y dime que apesto»

«Es una de esas situaciones en las que nunca podré hacer felices a todos y, sinceramente, no quiero. En su lugar, tenía metas que quería alcanzar y me importaba bastante poco quién se interpusiera en mi camino o qué dijeran al respecto. Después de eso, se trataba de demostrar que estaban equivocados y hacer que parecieran tontos.

«En ese momento, Ring of Honor estaba pasando por una gran transformación. The Elite se había ido y AEW había comenzado. Sentía que asumí gran parte de esa responsabilidad y, hasta el día de hoy, me siento extremadamente orgulloso de ello. Les diré: ‘Vayan y vean todas esas peleas y díganme si son malas, porque sé que no lo son'».

Matt Taven fue Campeón Mundial ROH durante 174 días de abril a septiembre de 2019. Tuvo 12 defensas titulares, incluyendo cuando fue destronado por Rush en Death Before Dishonor. Antes, defendió el título en las ocasiones que repasamos a continuación: