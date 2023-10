Adam Copeland, dispuesto a seguir ayudando en WWE

«[…] Amo a WWE y aprecio todo lo que la empresa hizo por mí. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Me pusieron en el mapa, me brindaron oportunidades increíbles y, a través del trabajo duro de ambas partes, he tenido una vida maravillosa. Incluso WWE me ayudó a conocer a la mujer con la que comenzaría mi familia. […] Seguiré viendo y apoyando a todos mis amigos allí». Adam Copeland siempre ha puesto en claro que todo está bien con WWE a pesar de su salida hacia AEW.

► Adam Copeland no abandona WWE

De hecho, The Rated-R Superstar está dispuesto a seguir ayudando a quienes hasta hace poco eran sus compañeros, como asegura en The Masked Man Show:

«Generalmente, lo que hago, si es algo que vi, pienso: ‘Ese es un buen punto que puedo decirles’. Por lo general, vuelvo a ver todo sin hablar con Eddie Kingston mientras lo vemos. Por lo general, me siento en casa y veo algo adecuadamente antes de profundizar realmente, porque no quiero hacerlo a medias. Quiero asegurarme de que estoy expresando puntos que vi y sentí, y lo tomo por lo que vale. No soy de esos tipos que dicen: ‘Escucha lo que digo, maldita sea’. Tienes que tener ese filtro para saber en quién confiar como persona a la que recurrir para pedir consejo. Siempre he dicho que estoy abierto a cualquiera, y eso sigue siendo cierto para el talento de la WWE, y ellos lo saben«.

Atendiendo a una cuestión como esta, pero hablando del elenco de AEW, Matt Hardy señalaba recientemente a quiénes Adam Copeland puede ayudar:

«Las primeras personas que vienen a mi mente son talentos más jóvenes que siguen madurando y trabajando con diferentes personas con diferentes estilos. Diría que Darby Allin, diría Sammy Guevara, diría Jack Perry. Incluso creo que MJF estaría muy metido en un programa con Adam Copeland […]«.