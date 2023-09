Matt Riddle, ¿el próximo Jon Moxley de AEW?

De nuevo luchador independiente, numerosas promotoras querrán hacerse con los servicios de Matt Riddle una vez concluya su cláusula anticompetitiva de 90 días, tras ser despedido de WWE hace ahora una semana.

Sabemos, por lo pronto, gracias a unas declaraciones de PCO, que Impact Wrestling está interesada en Riddle, pero conociendo la dinámica vista durante los últimos cuatro años, AEW supone el destino más candente para el ex-MMA, cuyo caché habrá subido como la espuma tras su estancia en WWE.

Cabe preguntarse, no obstante, si AEW tiene intención de firmar a Riddle, quien es sinónimo de controversia, y por ello, según se dijo, hoy ya no trabaja para WWE. Además de su reciente conflicto con un oficial de policía, Riddle fue acusado cuatro veces de agresión sexual (la última, el pasado diciembre), y aunque ninguna denuncia fructificó, la sombra de la sospecha no se disipará tan fácilmente.

► La comparativa de Dave Meltzer

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer dedica varias líneas a la salida de Matt Riddle de WWE, y al hablar de los potenciales nombres que podrían convertirse en «All Elite», hace una curiosa analogía entre el «Original Bro» y Jon Moxley.

«Hemos escuchado a gente decir que AEW no necesita nuevos talentos que no puedan ser tipos importantes, básicamente con la idea de que ya que no fueron tipos importantes en WWE, no serían útiles para AEW. Pero debería señalarse que el rol de Riddle en sus últimos meses con la compañía y el rol de Moxley, quien estaba siempre perdido, en sus últimos meses, eran idénticos, aunque Riddle ciertamente tiene ese historial de problemas que Moxley no tenía. Pero Moxley pasó de la misma posición a ser una de las tres mayores estrellas de AEW junto a Chris Jericho y Kenny Omega durante el exitoso arranque de la compañía».

Recordemos que Moxley no fue despedido de WWE, sino que dijo adiós a la empresa motu proprio una vez su contrato concluyó, de ahí que, apenas tres semanas después, pudiera debutar en AEW, cerrando el primer show de la compañía, Double or Nothing. Riddle debería esperar hasta finales de diciembre para seguir los pasos de Moxley.