Matt Hardy no está seguro de que su hermano regrese a AEW

Jeff Hardy se unió a AEW poco después de que expirara su cláusula de no competencia de 90 días de la WWE, luego de ser despedido allí. Sin embargo, su estancia en la compañía de Tony Khan no ha ido según lo planeado ni para él ni para los fanáticos, ya que el ex campeón mundial WWE había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras el arresto, Tony Khan decidió suspender indefinidamente a Jeff Hardy, y The Charismatic Enigma aún no ha regresado, a pesar de que han pasado casi seis meses desde el incidente. De hecho, la audiencia de su juicio quedó postergada para el próximo año.

► Matt Hardy confía en la recuperación de su hermano

La estrella de AEW, Matt Hardy, habló sobre la posibilidad de que su hermano Jeff no regrese a AEW en el reciente episodio de su podcast Extreme Life of Matt Hardy. También agregó en que hubieran logrado el Campeonato Mundial de Parejas AEW si su hermano no hubiera tenido aquel desafortunado incidente.

«Muy desafortunadas las cosas que sucedieron con Jeff. Con suerte, es algo que se convertirá en algo positivo y cambiará todo en su vida y podrá volver y ser mejor y ya veremos. No sé. No sé. Tal vez regrese, tal vez no. Pero, ya sabes, teníamos programado hacer todo tipo de cosas durante ese verano.»

«Sí, creo que hubiéramos visto a los Hardy como los campeones mundiales en parejas AEW si Jeff no sufriera ese desafortunado giro del destino.»

Habrá que ver cuando regresa Jeff Hardy a la competición una vez que supere sus problemas personales. Quizás la situación esté cuesta arriba actualmente para el luchador de AEW, y está por verse si Tony Khan pueda darle una nueva oportunidad, en función de cómo resulten las cosas en su juicio.