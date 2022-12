La audiencia de Jeff Hardy, aplazada hasta 2023

Continuamos a vueltas con el caso de Jeff Hardy tras su arresto por conducir en estado de ebriedad, entre otros cargos, en junio de 2022. «Jeff Hardy está programado para una audiencia previa al juicio relacionada con sus cargos relacionados con conducir en estado de abriedad en Florida el próximo miércoles 21/12 a las 8:30 a.m. Con base en los registros judiciales, se requiere que Hardy comparezca ante el tribunal para la audiencia«. De acuerdo a este informe de la semana pasada, Jeff Hardy debió tener la audiencia previa al juicio ayer.

► Jeff Hardy tendrá la audiencia finalmente el 18 de enero

No obstante, sus abogados solicitaron un aplazamiento debido a la aportación de nueva información durante la investigación y finalmente no sucedió como entonces estaba previsto. ¿Cuándo será entonces? Si nada vuelve a cambiar, según informan nuestros compañeros de PWInsider, la audiencia será el 18 de enero de 2023. Entendemos que en esta ocasión no habrá más modificaciones y tendremos verdaderas novedades sobre el futuro legal del «Enigma Carismático» a mediados del mes que viene. Aunque para conocerlo la 100% tendremos que esperar al juicio.

Un juicio que de momento no tiene fecha de celebración. Y de la misma manera tampoco el retorno de Jeff Hardy a los encordados de AEW, ya que parece claro que la compañía no va a comenzar a utilizarlo nuevamente en su programación sin tener la seguridad de que no tendrán que dejar de hacerlo nuevamente por un resultado negativo en dicho juicio. Y además tampoco tenemos información acerca de que el veterano luchador esté interesado en trabajar en otras organizaciones. Seguiremos informando a medida que vayamos sabiendo más de este caso.