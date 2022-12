WWE quería una reunión de DX en el 2002

D-Generation X es uno dd los grupos más legendarios y controvertidos, no solo en la WWE, sino en toda la historia de la lucha libre profesional. El grupo revolucionó la industria y muchos hablan de eso hoy en día, ya que fueron en cierto modo un contrapeso de lo que WCW había hecho con nWo en las ya conocidas Monday Night Raw. En el mes de octubre, el grupo se reunió durante un episodio de Raw, pero sin Billy Gunn, quien actualmente está en AEW.

► Road Dogg estuvo en la cárcel y DX no pudo reunirse en el 2002

En el reciente episodio del Podcast Oh… ¿You Didn’t Know? Road Dogg confirmó la historia de que se planeaba una posible reunión de DX en el 2002, luego de que años atrás se habían disuelto, y agregó que debido a que él estaba en la cárcel en ese momento, no pudieron concretarla.

“Sí, cierto. Literalmente estaba como en la cárcel o algo así cuando fueron con la idea. Hay una historia divertida que debería haber contado en el otro podcast que hicimos sobre Russo diciendo: ‘Mira, estoy tratando de volver a juntar a DX, hermano. Road Dogg está en la cárcel, Chyna está aquí, ella está haciendo esto. Voy a traer a X-Pac, y él va a entrar.»

“Esa fue una conversación de rodaje que se tuvo. Como si fuera ese trato de la WWA. Tenía un contrato, me estaban promocionando, y se suponía que debía estar en Las Vegas para el PPV, y estoy en la cárcel en Milton, Florida. Y como, la gente me mira como: ‘Se supone que debes estar allí, ¿verdad?’ No va a suceder. No voy a tener esa lucha por el título mundial”.

Lo que sí hubo fue una mini reunión del grupo con Shawn Michaels y Triple H en Raw, la cual fue de muy corto plazo debido a la traición de The Game hacia su amigo, activándose una larga rivalidad entre ellos. Road Dogg justificó este movimiento argumentando que ambos deberían estar en la cima por cuenta propia y no lo iban a conseguir estando juntos.

“Shawn y Triple H nunca pudieron darse cuenta, ¿están juntos? ¿Están separados? ¿Sabes a lo que me refiero? Así que es increíble que se unan y hagan esto de DX, pero son muy buenos en lo que hacen. Odio dejarlos juntos. Si estoy a cargo de la creatividad, ¿sabes a lo que me refiero? Esos muchachos pueden ser los mejores en cualquier lado del elenco. Cualquiera de ellos atrae, y podría usar eso, por lo que es difícil juntarlos y darle sentido a todo y calificarlo de todos modos”.

WWE hizo una reunión de DX adecuada en 2006 hasta el retiro de Shawn Michaels en el ring en 2010, y el grupo ha aparecido esporádicamente en televisión para eventos especiales de la compañía en los últimos años.