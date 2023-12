Desde su situación en AEW, Matt Hardy ha estado siguiendo la rivalidad de MJF y Samoa Joe, que lucharán por el Campeonato Mundial en Worlds End. Por ejemplo, unas horas atrás nos hacíamos eco de su teoría sobre los enmascarados que ganaron el Campeonato Mundial de Parejas ROH en Dynamite:

«(…) Tengo curiosidad por saber quiénes son. Por alguna razón, sospecho que podrían ser The Kingdom, pero ¿quién sabe? No sé nada, no sé más que tú y ni siquiera he intentado presionar para saber más. Estoy muy intrigado por saber cuál será la gran revelación este sábado en Worlds End.»

► Samoa Joe, ¿próximo Campeón AEW?

Ahora, hacemos lo propio con su apunte de que el retador podría salir victorioso del combate como nuevo monarca:

«Puedo ver que suceda, pero también podría no ocurrir. Por alguna razón, tengo la sensación de que hay un enfrentamiento entre MJF y Swerve por el título en el horizonte, en el futuro. Eso es lo que me dice mi instinto, pero no lo sé. No me sorprendería si Samoa Joe ganara, pero realmente nadie está seguro acerca de la legitimidad de la salud de MJF o en qué punto se encuentra. Va a ser interesante», dice Matt en The Extreme Life of Matt Hardy.

Por su parte, probablemente Matt Hardy estará en la batalla campal por una oportunidad por el Campeonato TNT en la Zero Hour de Worlds End, como Jeff Hardy.

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale