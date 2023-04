Matt Hardy contesta a fans temerosos por Jeff Hardy

Jeff Hardy ha vuelto a AEW tras la rehabilitación pero muchos fans están preocupados porque vuelva a caer en sus problemas de adicciones. Es comprensible, sabemos que el Enigma Carismático ha estado enfermo durante muchos años en lo relativo al alcohol u otras sustancias, y lamentablemente ni él ha podido tener una mejor vida y carrera ni sus seguidores han podido disfrutar de él tanto como hubieran querido. Por si sirve de algo, Matt Hardy ha querido tranquilizar a todo el mundo en The Extreme Life of Matt Hardy.

> El temor de los fans por Jeff Hardy

“Este es el mayor trabajo que le he visto hacer sobre sí mismo. Tuvo diez meses. Parece diferente. Parece diferente. No quiero sentarme aquí y responder por él, no quiero que tomes mi palabra o la palabra de cualquier otra persona. Míralo y sigue sus acciones. Él te hará un creyente. Confío en que sus acciones, conducta y comportamiento harán que la gente sea creyente. Él me ha hecho creyente. Lo he visto mucho y pude seguir su viaje y sé el trabajo que ha realizado y lo dedicado que ha estado para cambiar legítimamente y tratar de arreglar su mi*rda de una vez por todas. Estoy extraordinariamente orgulloso de él.

“Lo ha hecho muy bien. Todos estaban felices de verlo. Él está feliz de estar aaquí. Fue tan adorable, justo antes de que saliéramos, estaba tan nervioso y preocupado porque nunca había estado en un ring. Él vino a mi casa el lunes, subió al ring, corrió las cuerdas, recibió algunos golpes. Estaba preocupado por cómo reaccionaría la gente ante él. Jeff es una de las pocas personas que tiene ‘eso’ y la gente está conectado a él. Cuando salió y la gente se volvió loca y vitoreaba y cantaba, fue genial, un momento mágico. Realmente contento de haber llegado a este punto y muy emocionado de ver hacia dónde avanzamos a partir de aquí.

“Después de su pasado, tiene cosas que demostrarle a la gente. Soy el máximo optimista. Mi mentalidad no funciona para todos, pero digo, la gente cambia, dales una oportunidad, especialmente si se han esforzado y lo han intentado. Hago eso con todos. O te demostrará que estás equivocado o te demostrará que tienes razón. Tengo un muy buen presentimiento sobre este punto en el que se encuentra Jeff en su vida“.

¿Qué opinión tienes de Jeff Hardy?