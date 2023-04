La principal motivación de Max Holloway

El excampeón del peso pluma de la UFC Max Holloway no está aquí solo para divertirse y jugar: está aquí para recuperar el oro de la UFC.

Holloway (23-7 MMA, 19-7 UFC) está firmemente posicionado cerca de la cima de la división, pero su situación es complicada porque el actual campeón Alexander Volkanovski tiene tres victorias en peleas por el título sobre él. Tras ceder el título en su primer enfrentamiento en UFC 245 y perder la revancha inmediata en UFC 251, Holloway necesitó dos victorias consecutivas para volver a enfrentarse a su némesis.

Después del mismo resultado en su última salida en el UFC 276, y una aparición previa fallida en el peso ligero, Holloway parece estancado en punto muerto como el mejor peleador de la división de peso pluma sin el título. Parece ser un camino difícil de recorrer para ganar una cuarta oportunidad en el campeón, pero es uno que Holloway tiene muchas intenciones de navegar. Es un viaje que comienza el sábado en el evento estelar de UFC on ESPN 44 contra Arnold Allen en el T-Mobile Center.

“Mucha gente me sigue diciendo: ‘¿Cuál es tu motivación para esta pelea?“. Holloway dijo a los periodistas en el día de los medios del miércoles. “Para mí es una locura. ¿Están locos? Si ser campeón no fuera mi motivación, si ser el más grande no fuera mi motivación, ¿por qué aceptaría esta pelea?

“Si estuviera en esto sólo para pelear o incluso para ganar dinero, tomaría peleas más fáciles. Estoy luchando contra el tipo que están hablando de que es el próximo en la lucha por el título, que muchos chicos pensaban que debería haber conseguido el título interino, ¿sabes? Al fin y al cabo, para ser el mejor, tienes que vencer al mejor, y el mejor es ‘Blessed'”.

Allen (19-1 MMA, 10-0 UFC) está invicto en 10 combates de la UFC y ha ganado 12 consecutivos en total. En 2022, detuvo a Dan Hooker y a Calvin Kattar, lo que le coloca en un puesto contra Holloway. Para Allen, una victoria probablemente significa una oportunidad por el título. Para Holloway, una victoria aquí no significa necesariamente lo mismo.

Si Holloway encadena otra racha de victorias sobre los mejores nombres de la división como Allen, tarde o temprano, su currículum será innegable para una cuarta oportunidad contra Volkanovski, en caso de que continúe aferrándose al título mientras tanto. A sus 31 años, Holloway quiere que todo el mundo sepa que no va a ir a ninguna parte pronto, y que todavía está en la cima de su juego.

“Estamos en un deporte en el que luchamos, tenemos la suerte de luchar dos veces al año y hay meses entre medias. Algunas personas tienen la suerte de luchar en dos semanas o lo que sea, pero eso es una moneda de diez centavos por docena. Estamos en un deporte en el que eso es lo que hay, se necesita tiempo. Sólo eres tan bueno como tu última pelea, y eso es lo que es. Estoy impaciente por salir ahí fuera y hacer de ésta, mi próxima pelea, una gran pelea”.