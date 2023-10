Ricky Starks y Big Bill son los Campeones Mundiales de Parejas AEW después de destronar sorpresivamente a FTR. ¿Qué piensa de ellos Matt Hardy? Lo explica en un episodio reciente de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy. Tengamos en cuenta que tanto él como Jeff Hardy en mostrado en varias ocasiones interés en hacerse con el título. De hecho, puede que ya hubieran sido monarcas de no haber tenido The Charismatic Enigma sus últimos problemas de adicciones.

«Estoy muy contento por él [Big Bill]. Obviamente, trabajamos con él cuando estábamos desarrollando la historia del Firm, y participó en la lucha del Firm Deletion. Pero hubo un momento en el que The Firm sabía que iba a separar a esos chicos, y simplemente estaban perdiendo semana tras semana, una y otra vez. Sé que se frustró mucho, y le dije: ‘Amigo, sé que es frustrante y puede ser difícil entrar en ritmo y sentirte frustrado. Pero es como cualquier otra cosa, saca lo mejor de lo que tienes para trabajar’.

«Y eso es lo que ha estado haciendo. Ha mantenido una gran actitud mental positiva, de verdad. Ha sacado lo mejor de todo lo que le han dado para trabajar, y finalmente se ve que está rindiendo frutos. Es genial que esté en ese puesto, es un buen tipo, ha trabajado muy duro. Ahora está en una posición muy buena en AEW, es uno de los campeones de parejas, así que es muy genial. También estoy feliz por Ricky Starks, me cae muy bien Ricky Starks«.

«Me gusta Ricky. Creo que Ricky tiene un montón de potencial, y me gusta verlo en una buena posición como esta, destacado como campeón de parejas y consiguiendo esa gran victoria sobre FTR. Me encanta. Creo que Ricky va a ser un bloque de construcción muy importante para el futuro de AEW«.