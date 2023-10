EC3 es el Campeón Mundial de Peso Completo NWA desde que destronó (y retiró) a Tyrus en NWA 75. En los 50 días que han pasado ha tenido dos defensas, una ante Jay Bradley en un programa semanal, y otra ante Delsin Alekzaner en el evento independiente BCW Big Fall Bash. Al mismo tiempo, tiene previsto exponer el título ante Thom Latimer en NWA Samhain. No se espera que en algún momento Bryan Danielson sea su oponente, pues este está totalmente enfocado en AEW.

► La condición de EC3

No obstante, si fuera a ocurrir, The 1% tendría una condición. Mientras hablaba recientemente en The Kurt Angle Show, el campeón proponía en tono de broma que las enredaderas deberían estar prohibidas. Hace referencia a que The American Dragon es uno de los mejores del mundo también en este aspecto, no necesita sus remates para vencer a sus rivales sino que en ocasiones los atrapa en su small package, en diferentes modalidades, para salir victorioso de sus encuentros.

«Lo haría al 100%, siempre y cuando se prohíba el small package. Trabajé con Daniel Bryan una vez, tuvimos un combate entre nosotros en la cuarta temporada de NXT. Luchas contra buenos tipos, y luego te enfrentas a un tipo como él, y dices, ‘Ah, así es como debe ser’. Solo ese momento te lleva al siguiente nivel».

Ambos luchadores compartieron las cuerdas en seis ocasiones, cinco de ellas en NXT -cuatro como compañeros de equipo y una en un mano a mano- y la última en SmackDown, en una batalla real por la contención al Campeonato Mundial de Peso Completo. Entonces, EC3 se llamaba Derrick Bateman, mientras que Bryan Danielson era Daniel Bryan. Los dos se abrieron camino en WWE a través del entonces concurso y ahora territorio de desarrollo. Veremos si vuelven a coincidir.

