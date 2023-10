«Me gustaba el antiguo formato porque le daba a las empresas, sin importar quiénes fueran, la oportunidad de construir y aumentar la anticipación para ese evento de pago y la inversión que los fanáticos necesitan hacer para disfrutarlo; tienes que comprarlo. […] Me gusta el hecho de que en algún momento fuimos capaces de construir historias y fortalecerlas para que haya más deseo de comprar y ver […] Soy un gran defensor de construir la historia y aumentar la anticipación para la historia». Estas son palabras de Jim Ross.

► Dónde AEW debería enfocarse

El comentarista hablaba entonces de que AEW siga aumentando sus PPVs anuales y de cómo eso reduce el tiempo para construir las historias. De manera indirecta, ahora continuamos con estas declaraciones con Matt Hardy. Hablando en The Extreme Life of Matt Hardy sobre la trama de MJF y Adam Cole, una de las más importantes de 2023 en la compañía All Elite, el veterano de las cuerdas apuntaba que la misma debería enfocarse en más segmentos para el desarrollo de personajes y de las historias en televisión:

«Personalmente, eso es lo que considero importante. Una vez más, no soy dueño de la compañía, no estoy pagando las facturas, así que al final del día, es solo mi opinión cuando todo está dicho y hecho. Pero creo que si miras hacia atrás a lo que hicieron MJF y Adam Cole, viñetas extremadamente entretenidas, una relación interesante, y te dejaron con ganas de sintonizar porque no estás seguro de hacia dónde va a ir a continuación.»

«Creo que esa es la sinergia perfecta para tomar un par de personajes, y ambos fueron perfectos en sus roles, ¿verdad?, y permitir que algo se desarrolle donde la historia es lo que atrae a la gente. Y luego, cuando tienes una gran lucha encima de eso, eso es la guinda del pastel.»

