Matt Cardona se recupera con éxito de su cirugía

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, temprano el día de hoy, el exWWE y reconocido lucahdor independiente, Matt Cardona anunció a sus fanáticos que estaba programado para someterse a una cirugía por una lesión compleja: un músculo pectoral desgarrado.

Su condición afectó sus planes de competir en el show Drive of Champions de wXw, de Alemania, en junio. Los fanáticos estaban esperando ansiosamente la aparición de Cardona en el evento, pero su lesión provocó un cambio repentino en el cartel del evento.

Y hace algunas horas, Matt Cardona publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram y reveló al mundo que su cirugía fue un gran éxito y ahora está en el camino hacia la recuperación, brindando esperanza a sus fanáticos de volver a verlo pronto en el encordado.

«Cirugía realizada. El camino hacia la recuperación comienza ahora. Gracias a todos los que se pusieron en contacto. Gracias a @chelseaagreen por estar a mi lado. Gracias a @darylosbahrmd por arreglarme. No puedes matarme… ya estoy muerto».

Hasta que vuelva, la última lucha de Matt Cardona hasta ahora fue contra Blue Pain en GCW Joey Janela’s Spring Break 8. Y unos días antes había enfrentado a Adam Copeland por el Campeonato TNT en AEW Collision.

