Tony Khan, abierto a dar un paso al costado en AEW

Tony Khan es quien manda la parada en AEW. Es él quien finalmente decide qué se hace y qué no en las rivalidades y segmentos televisivos de WWE, es el encargado de programar las luchas y rivalidades, aunque tampoco hay que mentirnos, pues recibe mucha ayuda de luchadores experimentados, como Chris Jericho, Bryan Danielson, The Young Bucks, y en su momento, Cody Rhodes.

Desde su debut en 2019, AEW ha revolucionado el panorama de la lucha libre, ofreciendo un terreno fértil para estrellas emergentes y consolidadas por igual. Khan ha sido el arquitecto de esta empresa, atrayendo nombres destacados, organizando eventos con entradas agotadas y captando la atención del mundo del entretenimiento deportivo en un lapso relativamente corto de tiempo.

► Tony Khan habla de si estaría dispuesto a dejar de ser el programador de AEW

No obstante, su gestión no ha estado exenta de críticas. Se le ha cuestionado por decisiones de programación de luchas polémicas, gastos desmesurados en contrataciones estelares y problemas de producción que han repercutido en los ratings y la cantidad de fans presentes en vivo en las arenas. Recientemente, fue objeto de críticas por divulgar imágenes de una pelea real entre CM Punk y Jack Perry detrás de escena durante AEW All In.

En una conferencia de prensa reciente para promocionar el PPV Dynasty 2024, que se realizará este domingo 21 de abril, se le planteó a Khan la posibilidad de ceder el control de la programación de luchas a otra persona.

Aunque admitió que nadie permanece en una posición para siempre, expresó su actual satisfacción en el papel que desempeña. Khan aborda sus responsabilidades con una mentalidad flexible. No dice que no del todo, pero tampoco que sí, y reconoce la lealtad de los luchadores hacia él y prometiendo apoyarlos en todo momento.



Aunque dejó abierta la posibilidad de una transición en el futuro, la pasión y el compromiso que Khan muestra hacia su labor sugieren que la familia Khan seguirá dejando su huella en la industria de la lucha libre durante un tiempo prolongado.