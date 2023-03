Masvidal y cuando se retirará: Será con elegancia

Jorge Masvidal no planea ser el peldaño de ningún peleador. Masvidal tiene actualmente 38 años y lleva una racha de tres derrotas consecutivas y se enfrentará a Gilbert Burns en el UFC 287 el 8 de abril.

Aunque lleva tres derrotas consecutivas, dice que no está pensando en retirarse, ya que sigue aguantando en el gimnasio. Pero cuando empiece a perder asaltos en el gimnasio contra otros peleadores profesionales, sabrá que tiene que retirarse.

“Esa es una pregunta para la que tengo respuesta. Estoy en American Top Team, creo que es el mejor gimnasio en el mundo del f*****g, tenemos numerosos asesinos establecidos en este momento y tenemos otro mundo de chicos jóvenes, hambrientos, talentosos (peleadores) que nadie conoce y que son asesinos f*****g”, dijo Masvidal en Joe Rogan Experience.

“”Siempre he pensado que si entro en el gimnasio y no puedo seguir el ritmo de los demás, si no puedo hacer un asalto con fulanito o menganito y después ir con menganito y menganito y me toca el peor final de forma sistemática, lo dejo. No quiero ser un trampolín para nadie. Llevo 20 años en este deporte…

“Las veces que empiezo a tener el peor final de las sesiones, es hora de que lo cuelgue. No necesito subir al ring para saberlo. Una vez que ya no puedo seguir el ritmo del pelotón, sé que ha llegado mi hora“, dijo Masvidal. “Me va a doler mucho porque esto es todo lo que he conocido, mi primer y último amor, mi todo”

“Pero, al mismo tiempo, no voy a hacerle un flaco favor a mi cuerpo y dejar que me ganen tipos que no podrían haber sostenido mi suspensorio, probablemente durante mi mejor momento. Será entonces cuando lo deje. Una vez que el gimnasio me diga, hey ha llegado tu hora, me parecerá bien. Me retiraré con elegancia“.

Aunque Masvidal dice que es entonces cuando sabrá que debe retirarse, afirma que todavía aguanta en el gimnasio, por lo que no se ve parando pronto. También confía en noquear a Burns el 8 de abril para ganarse una oportunidad por el título contra Leon Edwards.

Jorge Masvidal (35-16) ha perdido tres peleas seguidas tras perder una decisión ante Colby Covington y peleas consecutivas ante Kamaru Usman por el cinturón. Antes de eso, ganó por nocaut técnico a Nate Díaz y por nocaut a Ben Askren y Darren Till.