O’Malley explica cómo el octágono podría afectar a Sandhagen

Sean O’Malley cree que el tamaño del octágono podría jugar un papel crucial en el evento principal de UFC en ESPN 43 entre Cory Sandhagen y Marlon Vera este fin de semana.

La emocionante pelea de peso gallo encabezará el evento de este fin de semana en San Antonio, Texas. La pelea estaba originalmente programada para llevarse a cabo en el UFC Apex Center en Las Vegas, donde el octágono tiene 25 pies de diámetro, en comparación con el octágono estándar de UFC, que mide 30 pies de diámetro.

Tanto Sandhagen como Vera son conocidas por sus sorprendentes habilidades, pero sus estilos difieren en varios aspectos. ‘The Sandman’ es conocido por su movimiento escurridizo y su variedad de golpes de azotes, mientras que ‘Chito’ acecha a sus oponentes y asesta golpes poderosos y nítidos. Sean O’Malley analizó el enfrentamiento durante el episodio n.º 100 del podcast BROMALLEY y dijo esto:

“Cory es bueno, es muy rápido, puede moverse hacia atrás, es bueno para que no lo golpeen. Luego está Chito, que es bueno para recibir golpes, aunque no recibe mucho daño, usa [el daño] bien. Él sigue caminando hacia adelante. Emparejamiento muy interesante, y me pregunto en qué tamaño de jaula está… Sé que lo menciono mucho… amigo, si juegas un partido de baloncesto y dicen: “Está bien, juguemos en la mitad de la cancha”. Es un juego diferente. Es un deporte diferente. Cambias una cosa al respecto, es un deporte diferente. No creo que la gente se dé cuenta de lo grande que es el octágono normal de UFC, la jaula pequeña apesta”.

Tanto Cory Sandhagen como Marlon Vera están compitiendo por una oportunidad por el título de peso gallo y ocupan el quinto y tercer lugar en la división. Sin embargo, Sean O’Malley podría enfrentarse al ganador de la pelea por el título de las 135 libras entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo. ‘Suga’ viene de una victoria sobre el ex campeón Petr Yan, y ocupa el puesto número 2 en la división.