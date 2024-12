Por si no lo saben, se lo recuerdo. Antes de que el CMLL formalizara su alianza con AEW, ya tenía una relación de trabajo con RevPro, desde la inclusión de la casa mexicana en aquellos eventos prepandémicos denominados War Of The Worlds.

Se entiende pues que para su último gran show del año, Uprising, RevPro haya conseguido cerrar la implicación competitiva de Máscara Dorada, talento más valioso hoy día del CMLL, quien ya guarda bagaje con la promotora inglesa, cuando hizo su debut allí como parte de la British J Cup 2023, llegando a la final del torneo.

Y el Campeón Mundial Histórico de Peso Welter se medirá a todo un miembro del Bullet Club y a la vez talento local, Robbie X, contra el que ya luchó precisamente en aquella J Cup del pasado año. Entonces, Máscara Dorada se impuso, logrando así avanzar hasta la lucha decisiva.

► Cartel actualizado de RevPro Uprising 2024

Dentro de 11 días, desde el York Hall de Londres (Inglaterra), RevPro presentará nueva entrega de su evento Uprising. Seguidamente, su menú luchístico provisional.

Saturday December 21st

York Hall, Bethnal Green



MASCARA DORADA VS. ROBBIE X



