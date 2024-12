Good Brothers opinan del New Day: «¿El próximo The Bloodline?»

En pareja, en trío (con AJ Styles), en facción (con el Bullet Club)… Luke Gallows y Karl Anderson han dado la vuelta al mundo en las más grandes compañías luchando en equipo de todas las maneras posibles. ¿Cómo están viendo lo que está pasando con Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E?

► El presente del New Day

Gallows: «Estaba pensando en esto. Si realmente cuentas esa historia a largo plazo, ¿crees que esto podría convertirse en el próximo Bloodline? Porque tienes diez años de historia con The New Day. Pero no tienes una larga lista de miembros de la familia para agregarle, así que, ¿quién sabe? Es interesante, de todos modos. Será interesante ver cómo se desarrolla y cuánto tiempo toma realmente. No sé cómo terminas esta historia, pero, ¿no dirías que, conociéndolo a nivel personal, Big E es un tipo complejo, inteligente, elocuente y un gran representante de cualquier marca que pongas frente a él como su cara visible? Así que no tenerlo en televisión es una pérdida. Creo que ahora que lo hemos visto en televisión y nos han dado otro pequeño vistazo de eso, tiene que estar conectado de alguna manera. Pero, ¿como un manager técnico? ¿Será suficiente para llevar a todos al nivel que necesitan estar? No sé si eso será suficiente. Pero podrías verlo en comentarios, en un rol de autoridad. Pero, honestamente, espero que esto nos lleve a ver a Big E lanzando panqueques al público y recibiendo esa gran ovación de babyface.»

Anderson: «Aquí hay un hecho. Con The New Day, tienes a tres competidores principales capaces que pueden subir al ring y manejarlo en el sentido de la lucha libre. Tienes a los tres que son inteligentes en los negocios. Son personas inteligentes, pueden luchar y pueden manejar cualquier cosa verbalmente al micrófono. Tienes a tres grandes estrellas ahí mismo. Puedes llevar esa historia en cualquier dirección que quieras. Podrías ir por cualquier camino, y creo que cualquier camino sería entretenido y genial porque los tres son tan capaces», explican los veteranos en Talk’n Shop.

