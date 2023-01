Una de las sorpresas no tan agradables en el reciente Royal Rumble 2023 fue la no aparición de Rey Mysterio como integrante del tradicional combate de treinta hombres a pesar de haber sido anunciado su participación. En el turno número 17 se suponía que el ex Campeón iba a salir, pero solo sonó su música, y en el siguiente turno fue su hijo Dominik el que hizo su aparición llevando la máscara de su padre y rompiéndola mientras se dirigía al ring, lo que dio a pensar de que el enmascarado habría sido atacado por su propio hijo, o por los miembros de The Judgment Day, pero que durante la transmisión no se evidenció nada.

► Rey y Dominik Mysterio se enfrentarían en WrestleMania 39

Dave Meltzer informó inicialmente que Rey Mysterio fue retirado del combate de 30 hombres después de sufrir una lesión durante las grabaciones de SmackDown mientras luchaba contra Karrion Kross. No se indicaron mayores detalles sobre la gravedad de la misma.

PWInsider dio una actualización de la situación de Rey Mysterio, indicando de que fue retirado del combate de Royal Rumble unas horas antes de que el evento tuviera lugar. El informe menciona que The Master of 619 terminó golpeado luego de su lucha contra Kross, pero que se encontraba bien.

“La noticia de ayer por la mañana fue que Mysterio estaba golpeado por su combate la noche anterior en Smackdown, pero estaba “bien”. Fue de ida y vuelta sobre si actuaría en el Rumble, donde estaba programado para trabajar en una historia con Dominik para ayudar a construir una lucha individual en Wrestlemania.”

Sin duda, una verdadera pena el hecho de que Rey Mysterio no pudiera participar en el Royal Rumble el pasado fin de semana, pero al menos parece que estará bien en unos días, ya que está previsto que se siga construyendo su rivalidad con su hijo Dominik, la cual culminaría en WrestleMania 39.