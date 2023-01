Piper Niven desafía a una Superestrella de NXT

La luchadora Doudrop vuelve a ser Piper Niven y ya está pensando en su futuro en la WWE. Todavía es pronto para saber cuál será su siguiente historia después de estar tanto tiempo alejada de la programación así como también teniendo en cuenta que parece que no comenzará ninguna rivalidad tras su actuación en Royal Rumble 2023. De todas maneras, ahora que está de nuevo en acción, es solo cuestión de tiempo. Y recordemos que es una luchadora con muchísimo talento que puede aportar enormemente a la división femenil.

► Piper Niven quiere luchar con Jacy Jayne

División femenil en el elenco principal, no se espera que sea enviada a NXT (ella trabajaba más bien en NXT UK) antes de ser ascendida. De todas maneras, tiene una rival deseada en la marca amarilla: Jacy Jayne. Curiosamente, ella podría ser llamada pronto, junto a Gigi Dolin; ambas forman Toxic Attraction, ahora una pareja, antes un trío con Mandy Rose. Es interesante apuntar, como Piper Niven recuerda, que ya se enfrentaron una vez en un combate de parejas cuando ella y Nikki Cross lucharon en el NXT de 6 de septiembre de 2022.

Piper Niven lanzaba su desafío a Jacy Jayne en una reciente entrevista con Wrestle Binge:

“No he tenido un combate individual, tuve un combate de parejas, pero realmente me gustaría enfrentar a Jacy Jayne. Soy una gran admiradora de Jacy Jayne, y creo que un combate individual entre nosotras sería bueno. Y tengo que devolverle el golpe absoluto en la nariz que me dio la última vez que nos enfrentamos en NXT”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Piper Niven después de Royal Rumble 2023?