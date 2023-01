Rhea Ripley responde las comparaciones con Chyna

De un tiempo a esta parte se viene comparando a Rhea Ripley con Chyna. No todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado, Booker T decía: “Nunca habrá otra Chyna. No intentemos comparar a nadie con la Novena Maravilla del Mundo porque Chyna era diferente, era especial. Pero no creo que haya otra Chyna. Poner a Rhea Ripley en esa posición, creo que la lastimaría más de lo que la ayudaría a largo plazo“. Pero es bastante habitual y ahora es momento de saber lo que piensa la integrante de Judgment Day.

► Las comparaciones Rhea Ripley-Chyna

Acerca de ello le preguntó recientemente Ariel Helwani en BT Sport. “La Erradicadora” está encantada con esa comparación. Entiende que nunca será como Chyna pero al mismo tiempo lo ve como un alabo en el sentido de que lo está haciendo tan bien como para compararla con una de las más grandes de siempre.

“Creo que es genial. Quiero que la gente siga diciendo eso. Sé que Kofi [Kingston] dijo que quiere verme ir por el Campeonato Intercontinental, y estoy muy de acuerdo. Me encanta que me comparen con Chyna. Sé que recibo mucho odio, lo que al mismo tiempo es extraño, pero entiendo de dónde viene, como: ‘¡No puedes ser la próxima Chyna!’. Sí, lo se. No puedo ser la próxima Chyna. Era absolutamente increíble, era ella misma y era única, pero yo soy la primera Rhea Ripley. Y si puedo compararme un poco con ella como si estuviera haciendo algo bien, pero también lo haré a mi manera especial, como retocando. Pero sí, me encanta verlo”.