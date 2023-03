Marko Stunt está pasando por una importante lesión

Marko Stunt ha estado trabajando como luchador independiente desde que AEW no lo renovara en 2022 en compañías como Game Changer Wrestling, donde justamente ha tenido su última lucha en un tiempo; el 21 de enero perdió con Mike Jackson en GCW Take A Picture 2023. En un tiempo porque está pasando por una importante lesión que lo tendrá apartado de los encordados, como el joven luchador da a conocer en una reciente serie de tweets. Aún así, “Mr. Fun Size” espera volver más fuerte que antes.

“Quería darles a todos una actualización. No he estado muy activo aquí y hay algunas razones. Recientemente he estado lidiando con mucho dolor en la parte baja de la espalda y terminé haciendo algo para lastimarla más. Después de ir al médico y hacerme radiografías, notaron que tenía una fractura en las vértebras, así como vértebras rotas. También notaron que un disco salía del costado como si fuera pasta de dientes (cómo lo describieron). A partir de ahora, sigo yendo a citas médicas y resolviendo cosas. No estoy seguro de lo que sucederá a continuación, pero me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera. He sufrido bastantes lesiones que me han pasado factura, ¡pero espero recuperarme y volver mejor que nunca! ¡Mantengo la cabeza en alto!”.

Continuaremos informando sobre Marko Stunt a medida que tengamos más novedades sobre su recuperación.

