Carmella ya ha sido comentarista de la WWE ocasionalmente -por ejemplo, mientras sus oponentes estaban luchando- y está abierta a tener más exposición en ese rol. Pero lo haría con Michael Cole y no con Corey Graves, su esposo. Así lo señala en su reciente entrevista con él en After The Bell. Es comprensible pero al mismo tiempo ambos han tenido muy buenas interacciones aprovechando su relación romántica y podría ser muy divertido verlos compartir o enfrentar puntos de vista desde la mesa de narración.

> Carmella quiere estar más en la mesa de comentarios

“Me divertí mucho. La pasé genial, de verdad. Tengo que ser mi personaje, pero también sé el punto de por qué estaba ahí. No estaba ahí solo para hablar de mí. Quiero burlarme de Asuka, Raquel y Nikki Cross. Para ser honesta, creo que la razón por la que me fue bastante bien es porque estoy casado contigo. No solo digo eso para hablar de lo increíble que eres, sino que te escucho.

“Cuando te quejas sobre algo o si estás molesto o si estás como, ‘esto funcionó muy bien en los comentarios de la semana pasada cuando dije esto y esta persona hizo aquello’. Absorbo lo que dices y siento porque te presto atención y observo cómo haces las cosas, pude aplicar eso un poco. No digo que vaya a ser una comentarista increíble en el futuro pero no me opongo a esa idea.

“Si lo hiciera, tendría que verme con Michael Cole y no contigo. Me divorciaría de ti por eso. Me estarías gritando, diciéndome lo terrible que soy, de ninguna manera”.

¿Te gustaría que Carmella fuera comentarista de la WWE?