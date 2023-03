Tay Melo no ha dejado de crecer en All Elite Wrestling pero lo ha hecho estando lastimada. No es nada nuevo que una luchadora o un luchador trabaje lesionado pues cada vez que entran a un encordado se exponen a hacerse daño, pero nunca deja de llamar la atención que no se detengan para sanar. Así pasa que cuando finalmente lo hacen necesitan un montón de tiempo para recuperarse de todo, como sucedió con Kenny Omega, o ahora con Kyle O’Reilly. La joven guerrera estuvo contando su situación en Elite POV.

> Tay Melo, lesionada durante años

“Tengo una protuberancia en la espalda, así que es algo con lo que he estado lidiando durante más de 10 años. Sé cómo hacerlo. Antes de un combate, comencé a sentirlo un poco, y los médicos de AEW son súper buenos. Les pregunté a ver si estaba bien a hacerlo. Estaba como: ‘Voy a hacerlo’. Vamos’. Nunca diré que no, déjame decirte, a menos que realmente me esté muriendo. Yo estaba como, tengo dolor, sabía que tenía dolor. El día anterior, déjame decirte, no podía caminar. No podía caminar. En el aeropuerto, la caminata fue tan larga que tuvimos que conseguirme una silla de ruedas porque no podía caminar mucho tiempo. Fue muy malo.

“Estaba mejorando. Los médicos me ayudaron un poco. El día del combate, por la mañana, me ayudaron con un masaje y esas cosas. Así que pude hacer el combate, pero después, supe que apestaría porque ya tenía dolor. Todas las chicas y todos fueron muy amables y me ayudaron porque me vieron en la cara. Siempre estoy súper emocionada, estaba emocionada, pero se notaba que tenía dolor. Estoy tratando de ocultarlo y no dejar que la gente se preocupe por mí. Les digo: ‘No, estaré bien’. Pero la gente lo sabe. Luego, después del combate, revisé todo. Fui a un par de doctores diferentes y nuestro doctor en AEW. Así que no estoy autorizada por ahora, pero lo estaré muy pronto. Estoy bien, no se preocupen. Quiero que me autoricen, pero el doctor intenta sujetarme un poco para asegurarme de que estoy al 100%. Me dijeron que me darían de alta en las próximas dos semanas, así que estaré bien“.

