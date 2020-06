Las dos leyendas de la lucha libre compartieron encordado en un total de 63 ocasiones a lo largo de sus carreras, con luchas importantes como el mano a mano que tuvieron en WrestleMania 22. Ahora, Mark Henry elogia al Undertaker. La verdad es que en incontables veces ambos han hecho lo mismo. No cabe duda de que los dos guardan un buen recuerdo de sus enfrentamientos, que comenzaron con el primero el 1 de febrero de 2006. Durante once años combatieron uno contra el otro, en diferentes tipos de combates, hasta que lo hicieron por última vez en Royal Rumble 2017.

Esta vez, durante una reciente charla en Busted Open Radio, el miembro del Salón de la Fama de WWE revela cómo El Enterrador lo hizo un mejor luchador. Porque hasta entonces, de acuerdo a lo que cuenta, siempre solía centrar sus luchas en su fuerza, lo cual no es sorprendente sabiendo que se hace llamar el "Hombre Más Fuerte del Mundo". Pero cuando recibió un consejo de su compañero todo cambió para él.

"Tuve la mejor experiencia de mi carrera en la lucha libre... Cambió mi forma de trabajar. Me hizo un mejor luchador. Siempre confiaba en mi fuerza, pero Undertaker me dijo que no solo podía confiar en eso. Aprendí a trabajar de una manera diferente y a tener luchas más largas".