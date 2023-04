Marina Shafir confía en elevar la división en AEW

Marina Shafir está poco a poco ganándose un hueco cada vez más grande en la división femenil de AEW y confía en que ella puede ser fundamental para elevarla. Ella misma se muestra tan confiada en su reciente entrevista en Swerve City. Y recordemos que no hace mucho su compañero Jon Moxley le dedicó tremendos elogios.

> Lo próximo de Marina Shafir

“Todavía estoy formulando ese destino para mí. Se está volviendo un poco más claro. Simplemente nunca pensé… Tenía una mente tan abierta sobre adónde pensaba que iba a llegar esto, y nunca pensé que estaría en esta posición de ser una fuerza a tener en cuenta y no otra cosa. Esta es una verdadera oportunidad para mí de redoblar mis esfuerzos y dedicarme en exceso a algunas cosas. Sé a lo que me enfrento. Este año cumplo 35 años, pero estoy en mi mejor momento. He tenido que redoblar mis esfuerzos porque creo puedo ayudar a la división de mujeres y empujarla en una mejor dirección. Para hacerlo, solo tengo que ponerme a hacerlo.

“Mi pedigrí, todo lo que he hecho hasta este momento, debería importar. No rompí mi cuerpo una y otra vez para estar en esta posición y decir: ‘Oh, sí, eso fue hace tanto tiempo’. No. Logré algunas mi*rdas de joven. Creo que estoy en ese porcentaje especial de tomar ciertos riesgos. Tuve la suerte de estar al lado de personas que se arriesgaron y también entendieron que era mucho más grande que ellos. Mi mi*rda importa y siento que lo que puedo ofrecer al resto de la división de mujeres es individualidad y las oportunidades que aprovecho para aprender cosas nuevas pueden importa si entiendo como utilizarlas correctamente.

“Debería traer de vuelta la competitividad. ¿Por qué no? Al diablo con toda esta mi*rda artificial. Al diablo con ‘cualquiera puede luchar’. Solo hagámoslo un poco. Si eres bueno en algo, dilo. Ve con eso. Realmente aumenta las fortalezas. No quieres entrar en una lucha: ‘Ay, me duele el tobillo, estoy un poco lastimada’. No vas a entrar en una pelea diciendo: ‘No voy a lanzar este jab’. Trato de decirles a las chicas: ‘Escuchen, las voy a j*der, pero somos nosotras contra los hombres’. Tal vez ese es un concepto que aún no entiendo, pero sé que la verdadera competencia no son entre nosotras, son [los hombres]”.

