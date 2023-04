Momios UFC on ESPN 44: Holloway vs Allen

La UFC llevará el espectáculo a la carretera el sábado con UFC on ESPN 44 en el T-Mobile Center de Kansas City, Mo. con un combate clave de peso pluma en lo alto del cartel.

Aquí te contamos los momios de apertura de UFC on ESPN 44, encabezado por el ex campeón Max Holloway contra Arnold Allen. UFC on ESPN 44 tiene un cartel principal que comienza a las 8:30 p.m. ET, que se emite simultáneamente en ESPN y en ESPN+. Los preliminares en ESPN+ están programados para comenzar a las 5:30 p.m. ET.

Un par de los mejores cinco pesos pluma se enfrentarán en el combate estelar de la noche. Para Holloway (23-7 MMA, 19-7 UFC), UFC on ESPN 44 será su primera aparición desde su fallido intento de recuperar el cinturón de Alexander Volkanovski en su trilogía el pasado mes de julio en UFC 276.

Allen (19-1 MMA, 10-0 UFC) tratará de aumentar su racha de victorias a 13 combates en total y conseguir la mayor victoria de su carrera contra uno de los mejores luchadores de 145 libras. Allen venció recientemente a Calvin Kattar por nocaut técnico por lesión el pasado mes de octubre.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 8:30 p.m. ET).

Max Holloway (-178) contra Arnold Allen (+138)

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 178 dólares a Max Holloway.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Arnold Allen se ganará 138 dólares.

Edson Barboza (+140) contra Billy Quarantillo (-180)

Dustin Jacoby (-215) contra Azamat Murzakanov (+164)

Tanner Boser (-106) contra Ion Cutelaba (-120)

Chris Gutiérrez (-225) contra Pedro Munhoz (+172)

Rafa García (s/d) contra Clay Guida (s/d)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 5:30 p.m. ET).

Bill Algeo contra TJ Brown

Matheus Nicolau contra Brandon Royval

Zak Cummings (-280) contra Ed Herman (+210)

Gillian Robertson (-111) contra Piera Rodriguez (-115)

Lando Vannata (+100) contra Daniel Zellhuber (-128)

Bruna Brasil (-235) contra Denise Gomes (+180)

Gastón Bolaños (-186) contra Aaron Phillips (+144)

Joselyne Edwards (+124) contra Lucie Pudilova (-160)