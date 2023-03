Jon Moxley ve mucho potencial en Marina Shafir

Marina Shafir sigue trabajando en Rampage, Dark y Dark: Elevation para ganarse un hueco en lo más alto de la división femenil de AEW. Si lo terminará consiguiendo o no, como ocurre con tantas luchadoras y luchadores que persiguen el mismo objetivo, lo iremos viendo con el tiempo. Pero, de momento, ella se ha ganado los elogios de Jon Moxley, lo cual no es poco decir. El que fuera Campeón Mundial de Peso Completo estuvo hablando de su compañera en The Sessions with Renee Paquette.

> Jon Moxley alaba a Marina Shafir

“Marina Shafir, hay mucho potencial allí. Ella es la única de nuestra especie [con pasado en las MMA] que tenemos en AEW. No hay nadie más, solo tenemos una de ella. La veo luchando de manera diferente a todos. Mirando, hablando, actuando de manera diferente a todos. Ella tiene todas estas habilidades de artes marciales y experiencia de alto nivel en judo y MMA. Es tan natural en gran parte. Es nueva en las cosas de la lucha libre profesional, como correr, agacharse, vender y golpear. La vi luchar en Bloodsport y fue como una luchadora diferente de lo que había visto en Dark y Elevation. Era como si fuera totalmente diferente porque estaba en su elemento. Luchó contra Masha Slamovich, una chica muy talentosa. Estaba luchando descalza y moviéndose. Su juego de pies y patadas y el movimiento era totalmente diferente porque ella estaba en su elemento. Yo estaba como: ‘Tenemos que llevar eso a la televisión’. Eso trae un elemento completamente nuevo a la división.

“Solo como sugerencia, dije: ‘En Bloodsport, luchaa descalza. No digo que debas luchar descalza, si no quieres, no lo hagas, todo está bien, pero el hecho de que estuvieras descalza atrajo mis ojos hacia tus pies y me hizo notar lo bueno que era tu juego de pies. Te hizo lucir mucho más atlética. Agregó una dimensión completamente nueva’. Creó una dinámica completamente nueva. Solo intento que se relaje, y lo ha hecho. Trabaja muy duro para mejorar en estas pequeñas cosas. Sale para mejorar cada vez. Solo intento para que se suelte y haga lo que sabe hacer. Ella ya sabe cómo hacer todo lo que sabe, es solo ponerlo donde debe ir y todas estas pequeñas cosas. Eso solo requiere experiencia. Uno de los combate que ella tuvo, creo que fue contra Athena, tuvieron una buena cantidad de tiempo, no solo cuatro o cinco minutos. Una vez que llegaron a la mitad del combatey estaban sudando mucho, la viste cambiar de marcha. Al ver eso, eso es lo que estaba esperando ver. Es tan sutil, pero pude notarlo, y cuando ella entró en la zona y cambió de marcha, me animó”.

¿Estás de acuerdo con Jon Moxley?