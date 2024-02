Cuando apenas hace unas semanas de su debut en AEW, Mariah May tiene el oro en su punto de mira. Pero no el del Campeonato Mundial sino el del Campeonato TBS. ¿La razón? Puede que no tanto que prefiera este segundo título -o secundario podría decirse también, sin ánimo de entrar en polémicas- sino porque no quiere ir a por Toni Storm, quien la ha tomado bajo su ala.

► Mariah May apunta al Campeonato TBS

La exluchadora de STAROM explica en su reciente entrevista con MuscleManMalcolm el deseo que tiene de ser campeona:

«Sí, porque no me atrevería a acercarme a Toni Storm y las clasificaciones ya están publicadas y soy la número cinco. Así que estoy ahí arriba. Lo siento mucho, Julia«.

Julia Hart es la Campeona TBS desde hace 85 días y ha defendido el título en cuatro ocasiones. También ha formado una interesante alianza con Skye Blue, lo que podría llevarlas a un combate de parejas contra el equipo May-Storm. De hecho, sería también atractivo si existiera un Campeonato Mundial Femenil de Parejas, algo por lo cual Saraya insistió recientemente.

La clasificación actual de la división femenil es la siguiente:

1. Deonna Purrazzo (4-0) Retadora al Campeonato Mundial

2. Thunder Rosa (2-0)

3. Hikaru Shida (2-0)

4. Skye Blue (2-0)

5. Mariah May (2-0)

Deonna Purrazzo va a luchar por el Campeonato Mundial en Revolution, ¿podría tener entonces Mariah May una oportunidad por el Campeonato TBS? Probablemente no. Thunder Rosa e Hikaru Shida están por delante y realmente no tiene una rivalidad con Julia Hart en estos momentos. Además, no es habitual que este cinturón sea defendido en eventos de pague-por-ver.

Por otro lado, todavía es pronto para que la «Fighting Princess» sea campeona en AEW pero es interesante apuntar que fue Goddesses Of Stardom. Sin olvidar que solo tiene 25 años y que comenzó su carrera en 2019. Tiene toda una vida por delante.