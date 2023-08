Marc Maron revela: «Chris Jericho y AEW me hicieron fan de la lucha»

El actor, escritor y comediante estadounidense Marc Maron, quien es reconocido por los fans de la lucha libre debido a su aparición en la serie GLOW, de Netflix, ha revelado que no era fan de la lucha cuando aceptó actuar en GLOW.

Así lo reveló en una reciente entrevista con Chris Jericho, en el episodio mil de su podcast Talk Is Jericho, en donde aseguró que fue precisamente Jericho y la empresa AEW, la que lo convirtieron en aficionado de la lucha libre profesional. Estas fueron sus palabras:

► Chris Jericho y AEW, incluyendo y atrayendo más fans a la lucha libre

«Cuando era muy joven, quizás en cuarto o quinto grado, caminaba hasta la farmacia desde mi casa en Albuquerque. Estaban esas revistas de lucha libre en el estante.

«No sabía nada al respecto, pero sabía que eran tipos ensangrentados con trajes ajustados. Y me preguntaba: ‘¿Qué diablos está pasando, qué mie*** es esa?’ Siempre estaban junto a las revistas de detectives reales. Así que eran tipos cubiertos de sangre y luego cuerpos.

«Cuando conseguí el papel en GLOW, pensé: ‘¡No sé nada sobre la lucha libre!’ Pero, me dijeron: ‘Tu personaje tampoco sabe, es un director de cine en apuros y le han dado esta oportunidad’. Pensé: ‘Genial, entonces puedo aprender eso’.

«Así que realmente, mi experiencia con la lucha libre fue gracias a que conocí a algunos chicos que participaron en el programa. Chavo Guerrero Jr. estaba allí, y obtuve algunas lecciones e historia de la lucha.

«Pero no fue hasta que fui con Brendan a verte a ti Chris, ya todos los chicos de AEW… Antes no había tenido ninguna experiencia en eso. Aprendí la terminología como villano, héroe e historia viendo a las chicas en el set.

«Además, fui una de esas personas que se preguntaba cuál era el punto de la lucha libre porque no era real, pero después de asistir a un espectáculo, comprendo más la cultura. Y aunque no soy un espectador regular, después de haber asistido a un show de AEW, lo entiendo y me gusta».