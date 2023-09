«Es curioso que lo hayas preguntado… tu chica podría estar a punto de convertirse en una agente libre muy pronto«. Con esta frase, Mandy Rose ilusionaba a sus fanáticos dos semanas atrás. Fanáticos que ahora reciben una actualización de la misma exluchadora de WWE, en esta ocasión a través de declaraciones en TMZ. Además, la que fuera Campeona NXT no solo confirma su estatus actual y adelanta que espera la llamada adecuada sino que manda un mensaje a quienes recientemente fueron despedidos de WWE.

► Mandy Rose es agente libre

«Desde el punto de vista financiero, me ha ido realmente bien. En lo personal y en lo mental, me encuentro en un estado increíble. Tengo mucho más tiempo para pasar con mi familia y participar en cosas en las que nunca pensé que estaría involucrado. Ha sido asombroso. Siempre le digo a la gente: ‘La WWE es una plataforma increíble, estoy eternamente agradecida, pero no es el fin de todo, y existen oportunidades maravillosas después de ella’.

«Después de ver las noticias de hoy [las liberaciones de la WWE], siempre les digo a todos: ‘hay tantas oportunidades por ahí’. Siento empatía por las personas que fueron liberadas, ya que esa no es la llamada telefónica que quieres al final del día. Tengo muchas conexiones y siempre les digo: ‘Puedes llamarme, tengo todos los contactos necesarios. Si deseas seguir mi camino, ha sido asombroso’. No tengo motivos para quejarme», dijo.

«Extraño actuar, extraño la camaradería, extraño esa oleada de adrenalina, eso es seguro, no puedo sentarme aquí y decir que no lo extraño. Sin embargo, me mantengo muy ocupada para no tener que pensar en ello tanto. No sé qué depara el futuro. Ahora soy un agente libre. Si llega la oportunidad adecuada y siento que quiero hacer una aparición y regresar a cualquier federación de lucha libre que haya, no estoy diciendo que sea un ‘no’, pero por ahora estoy bastante ocupada. Tiene que ser la oportunidad adecuada«.