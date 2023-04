Maki Itoh luchará en evento GCW en Los Ángeles

La empresa independiente de lucha libre Game Changer Wrestling, sigue su periplo por suelo estadounidense con una serie de eventos a todo lo largo del venidero mes de mayo.

La estrella japonesa Maki Itoh competirá en «Thank Me Later» de Game Changer Wrestling en junio. La luchadora joshi hará su regreso al Ukrainian Cultural Center en Los Angeles, California el sábado 17 de junio. Su oponente aún no ha sido anunciada.

*LA UPDATE*

GCW returns to The UCC in LOS ANGELES on Saturday, June 17th!

Tix on Sale this FRIDAY (4/28) at 10AM PST!

Already Signed:

MAKI ITOH returns to LA!

GCW presents

Thank Me Later

Sat 6/17 – 8PM

The UCC – LA

Watch LIVE on @FiteTV+! pic.twitter.com/PHZzloyBN2

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) April 26, 2023